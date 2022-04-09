С 18 апреля ЦБ разрешил россиянам покупать валюту в банках

С 18 апреля Банк России разрешил банкам продавать наличную валюту, которая поступала в кассы начиная с 9 апреля. Также рразрешается снять наличные евро со вкладов, открытых до 9 марта. Об этом сообщает регулятор.

Лимит на снятие валюты остался на уровне в 10 тысяч долларов. Сверх лимита с 9 марта по 9 сентября по-прежнему можно снять только в рублях. При необходимости конвертация проводится по курсу банка, однако выдаваемая сумма не может быть меньше той, что рассчитана с использованием официального курса ЦБ на день выдачи.

Также с 8 апреля ЦБ отменил комиссию в 12% на покупку валюты. Решение начнет действовать с 11 апреля. Также на внеочередном заседании совета директоров Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых.