Неделя в Петербурге начинается с тепла

В понедельник, 13 июня, в Петербурге сохранится теплая погода. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в дневные часы составит от +20 до +22 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди. Юго-западный и западный ветер будет дуть умеренно. Атмосферное давление составляет 757 миллиметров ртутного столба и в течение дня будет понижаться.

Во вторник, 14 июня, температура воздуха в Петербурге немного понизится — она не превысит +19 градусов. В среду, 15 июня, станет еще прохладнее — не выше +18 градусов. Оба дня в Северной столице возможны дожди.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 11 июня в Северной столице стало самым теплым днем с начала года.