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Компании из сферы обращения с отходами начнут отчитываться о выбросах парниковых газов

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Отчетность с компаний, которые занимаются переработкой отходов, о выбросах парниковых газов будет собирать до 1 июля 2023 года. Это касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

По данным телеканала360, «Указ Президента РФ от 04 ноября 2020 № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов» является основополагающим в данном направлении. Исходя из указа Россия должна снизить выбросы парниковых газов до 70%.

На данный момент среди всех экономических отраслей, по объему выбросов в атмосферу сфера обращения с отходами занимает 4,7%, в том числе захоронение ТКО составляет порядка 3%. Основное количество выбросов парниковых газов от захоронений ТКО составляет 92,5 миллионов тонн CO2 представляет собой газ метан, который в 25 раз опаснее углекислого. Именно поэтому уровень выбросов парниковых газов в атмосферу будет всегда находится на контроле.

Минэкономразвития России в настоящее время ведет работу по созданию специального реестра выбросов парниковых газов, куда компании будут загружать отчеты через свои личные кабинеты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцы могут не платить за вывоз мусора, когда они находятся в отъезде.

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