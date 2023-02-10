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В случае ЧС на территории Петербурга противогазы не дополучат около 40% детей

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© Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

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При возникновении на территории Санкт-Петербурга чрезвычайной ситуации власти города смогут выдать противогазы и другие необходимые материалы далеко не всем гражданам. Более того известно, что обеспеченность жителей города защитными сооружениями сейчас составляет всего два процента.

Так, соответствующий проект изменений в государственную программу по обеспечению безопасности населения представили в Смольном. Уточняется, что при возникновении ЧС администрация Петербурга сможет обеспечить противогазами 83% взрослого населения и 59% детей, находящихся на территории города.

Предполагается, что запасы противогазов будут увеличены до 100%. Также должно стать больше перевязочных материалов. Примечательно, что сейчас их могут получить только 30% безработных граждан.

В настоящее время на территории Санкт-Петербурге действует 17 химически-опасных и один радиационно-опасный объект. Если произойдет ЧС, то могут пострадать около одного миллиона человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что более чем на 80% воздух в Северной столице загрязняют автомобили. 

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