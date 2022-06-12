11 июня стало самым теплым днем в Петербурге с начала года

Прошедшая суббота, 11 июня, стала самым теплым днем с начала этого года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, вчера, как и обещали прогнозы, было очень тепло, но до первых 25 градусов тепла в этом году воздух не прогрелся.

По его словам, столбик термометра остановился на отметки 24,9 градуса. При этом он пообещал, что уже в следующее потепление погода достигнет этой отметки.

Также синоптик заявил, что теперь купальный сезон можно считать открытым.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что еще в начале июня Колесов заявил, что до начала купального сезона еще далеко, и о нем рано говорить.