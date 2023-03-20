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Эколог рассказала, как уберечь Петербург от катастрофы, описанной в сериале "Экстраполяция"

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© Фото: скриншот трейлера сериала «Экстраполяция»

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В новом сериале "Экстраполяция" Северную столицу 2037 года описали в апокалиптическом свете, в связи с чем эколог объяснила, возможно ли такая ситуация в будущем, и как этого избежать.

Оказалось, что картина, представленная в "Экстраполяции", не полностью антиутопическая. В Петербурге может сложиться похожа ситуация в случае засушливого лета и отсутствия осадков долго время, что уже наблюдалось в 2010 и 2021 году. Об этом в беседе с "МК в Питере" напомнила эколог Екатерина Шалунова.

Пожары также нередко вспыхивают по вине самих людей. Также, по мнению специалиста, в перспективе могут возникнуть длительные периоды наводнений и осадков, которые будут более экстремальными, чем раньше.

Шалунова советует, пока еще не поздно, задуматься о сохранении Петербурга. В частности, не ходить по газонам, так как уплотненная почва хуже удерживает влагу и быстро пересыхает, также из-за этого могут пострадать деревья. Кроме того горожанам не рекомендуется часто разводить огонь в лесах, а отправляться в места отдыха с организованным туризмом.

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