Петербург вошел в тройку лидеров по решению проблем с вывозом отходов

Северная столица, а также Московская и Самарская области заняли лидирующие позиции в списке регионов по числу решенных сообщений в "РЭО Радар".

В ходе анализа, проведенного Российским экологическим оператором, было выявлено, что в большинстве случаев темами сообщений от граждан становились нарушение сбора мусора, а также стихийные свалки. Об этом рассказал телеканал "360".

Изучив обращения в "РЭО Радар" по решенным сообщениям в каждом российском регионе, подключенному к сервису удалось установить, что больше всего проблем было решено в Петербурге, Московской и Самарской областях.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в городе на Неве специалисты получили 3 367, из которых удалось решить 2 811. При этом в Московской области местные жители обратились к экспертам 581 раз, из них проблема была устранена в 444 случаях. В Самарской области насчитывается 523 обращения, из которых решены — 435.

Подчеркивается, что в случае нарушение со стороны работы регионального оператора РЭО связывается с ним, а если обращение касается муниципалитета, то сообщение направляется в муниципальные органы. Всего на территории России в 85 субъектах определены 284 зоны деятельности региональных операторов. Сейчас в стране действует 182 региональных оператора.