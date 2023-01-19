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Петербуржцам по закону запретят смывать отходы в унитаз

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В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации может быть направлено официальное письмо, согласно которому гражданам будет запрещено сливать отходы в канализацию на законодательном уровне.

С соответствующим предложением выступил Российский экологический оператор. Как сообщает телеканал "360", за последний месяц по России существенно возросло количество сообщений о засорах в канализации в следствии утилизации мусора через унитаз. 

Особенно сильно обострилась ситуация с отходами в Липецке, столице, Перми и Тюмени, однако проблема остается и в других регионах России, включая Петербург. Отмечается, что отходы, попавшие в канализацию, собираются в кучи и перекрывают путь сточным водам, что приводит к дополнительным издержкам.

Выяснилось, что чаще в унитаз попадают предметы личной гигиены, втулки, упаковка и пакеты.

В настоящий момент РЭО занимается механизмом сокращения образования мусора, а также развитием инфраструктуры утилизации и вовлечения вторсырья в повторный оборот. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев поделился, что за прошлый год в эксплуатацию удалось ввести более 30 предприятий, но для правильной утилизации отходов, граждане должны заниматься сортировкой мусора, выбрасывать его в соответствующие контейнеры для вторсырья или смешанных отходов, что исключает всякий смыв в унитаз.

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