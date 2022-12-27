Крупная российская компания развивает экологическую повестку

В последнее время многие компании создают экологичные решения для сохранения природы. Так, организации заменяют пластиковые этикетки картонными, используют эко-френдли упаковку, правильно утилизируют отходы. Кроме того, фирмы разрабатывают специальные программы по привлечению своих сотрудников к заботе об экологии.

Несмотря на то, что тренд сохранения планеты был запущен в западных странах, российские фирмы тоже стараются придерживаться такой тенденции. Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, работники Почты России в Петербурге поучаствовали в проекте по сбору и отправке в переработку картона и пластика. Всего за 2022 год удалось утилизировать свыше 300 тонн материала. Вырученные деньги будут потрачены на закупку дополнительного оборудования.

Стоит отметить, что порядка 90% опрошенных россиян интересуются темой охраны природы. Как следствие местный бизнес пытается сделать свою деятельность более экологичной с помощью подобных решений, сообщает АБН.

Программа Почты России была запущена еще в начале этого года. Отправить в переработку можно разное вторсырье, в том числе стрейч-пленку, пропиленовые мешки для писем и списанную оргтехнику. Оказать помощь сбору могут также обычные потребители. После вторсырье будет отправлено в логистический центр на Софийской улице. Там отходы переберут, взвесят и направят в утилизацию.

Данная корпоративная программа позволяет компании формировать у сотрудников привычку вести экологичный образ жизни. В результате налаживается обстановка в населенных пунктах страны.

пресс-служба "Почты России"

«Сортировка отходов стала привычкой для наших сотрудников. Сначала мы сдавали на переработку только упаковку, но теперь по собственной инициативе начали собирать и другие фракции, например, пластиковые бутылки и крышечки. По итогам первого года работы проекта наше отделение стало лидером в регионе — мы собрали больше всех вторсырья, более 400 кг. Нам сильно помогают клиенты, которые приносят по 4-5 кг картона каждую неделю», — заявила начальник почтового отделения на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге Ксения Гавриченко.

В этом году Почта России заключила соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО) и Федеральным экологическим оператором (ФЭО). Благодаря этому фирма смогла улучшить эффективность системы утилизации отходов с производства, а также разработать новые экологичные методы перевозки.

Напомним, жители Ленинградской области могут выбрасывать пластик и стекло по отдельности в 888 точках приема твердых коммунальных отходов, расположенных в 14 из 17 районов региона.