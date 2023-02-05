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В Северной столице более чем на 80% воздух загрязняют автомобили

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© Фото: Baltphoto

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Большего всего в Санкт-Петербурге воздух портится от автомобильных выхлопов. По результатам исследования, на него приходится около 85% загрязнений.

Так, за последние четыре года в Северной столице стало больше на сто тысяч автомобилей.  Известно, что на тысячу горожан  приходится около 317 машин, поэтому то, что именно они загрязняют воздух в большей степени вовсе не удивительно. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Немного ослабляют влияние мощного автотранспортного потока усиленные ветры и крупные водоёмы, однако объем выбросов может увеличиться из-за пробок, регулярно образующиеся там, где нет возможности сделать пропускную способность дорог больше.

Больше всего среди автомобильных выхлопов бензола, который может спровоцировать развитие рака кожи, а также мелких абразивных частиц, озона, угарного газа, двуокиси серы и оксида азота. При этом то, насколько соединения навредят человеку, будет зависеть от времени его пребывания в непосредственной близости от места, где сконцентрировались вредные вещества. 

Чтобы минимизировать воздействие автомобилей на воздух в Петербурге планируют пойти технологическими и логистическими путями,  выпускать и переходить на более чистое топливо, однако сейчас, не все возможно реализовать, поэтому проблема с загрязнением остается актуальной.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что отчетность с компаний, занимающихся переработкой отходов, о выбросах парниковых газов в России будут собирать до 1 июля 2023 года. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, страна должна снизить выбросы парниковых газов до 70%.

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