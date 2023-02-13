Жителям Петербурга напомнили, почему важно не забывать сортировать мусор

На территории Северной столицы продолжают увеличивать количество площадок для раздельного сбора мусора, чтобы улучшить экологию и дать возможность горожанам правильно утилизировать отходы. Так, за год количество специальных территорий в Петербурге увеличилось практически в два раза.

Про важность раздельного сбора мусора неоднократно рассказывали экологи и другие специалисты. Так, благодаря правильной утилизации безопасный для природы мусор, например бумага или компост, отделяется от того, чему необходимо специальная переработка, - к этой категории можно отнести батарейки, покрышки, полиэтилен и ртутные приборы. Об этом напомнил "МК в Великом Новгороде".

За год в Петербурге количество контейнерных площадок для раздельного сбора мусора увеличилось в несколько раз. К концу февраля их количество может превысить семь тысяч площадок.

Стоит заметить, что раздельный сбор отходов способствует сокращению легальных и несанкционированных полигонов, которые одинаково сильно вредят экологии. Нередко наблюдается захоронение отходов, которое в результате отравляет подземные воды токсичными веществами и соединениями.