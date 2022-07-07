Синоптик объяснил, для чего нужны новые климатические нормы

В России с 1 июля ввели новые климатические нормы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувал рассказал, что значит это изменение для синоптиков и простых горожан. Об этом сообщает "МК в Питере".

Для каждого месяца средние значения температуры устанавливает Всемирной метеорологической организацией каждые 30 лет. По словам Шувалова, в данный момент будут действовать нормы, которые расчитаны в период 1991 по 2020 год. Они призваны показывать тенденции изменений средней температуры каждого месяца. Эти перемены могут нам сказать о глобальном потеплении. Для всех месяцев увеличились среднемесячные температуры. Самое большое увеличение наблюдается в январе.

Отмечается, что климатические нормы необходимы не только для синоптиков, но и для построения прогноза.