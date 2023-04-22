Прокуратура разобралась со стихийной свалкой во дворе Выборгского района

В одном из дворов Выборгского района Петербурга скопилась настоящая мусорная свалка. Ситуацией занялась прокуратура, которая заставила управляющую компанию привести территорию в порядок.

Так, горы мусора заметили на Новолитовской улице в одном из дворов. Оказалось, что управляющая компания намеренно не обращала внимание на недопустимое хранение мусорных отходов в непредназначенном для этого месте. Уборка территории также не проводилась должным образом. Ситуацию с захламлением двора взяла на контроль прокуратура. Об этом сообщает "Петроград".

После обращения жителей специалисты провели проверку. В результате прокуратура вынесла представление руководителю управляющей компании. В скором времени двор привели в порядок, а вывоз мусора наладили.