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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о мокром снеге на выходных

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© Фото: Baltphoto

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Погода в Петербурге продолжает постепенно готовить жителей к зиме. Вместе с похолоданием на выходных ожидается мокрый снег, который позже сменится дождем. 

С понижением температуры на востоке Ленинградской области 5 ноября похолодание придет и в Северную столицу. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. 

Атмосферный фронт подступит к западу области уже в воскресенье, в первой половине дня. До этого в Санкт-Петербурге температура воздуха составит только от +1 до +3. Существенных осадков не ожидается. 

Ночью с 4 на 5 ноября воздух охладится до -3, -4 градусов. Днем же максимально температура приблизится к +2. 

В воскресенье же есть все возможности для появления первого снега в Петербурге. Сообщается о приближении циклона Nele. Однако в начале следующей недели ожидается потепление.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге ожидается очередное похолодание. 

 

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