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Колесов: в Петербурге ожидается очередное похолодание

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© Фото: Baltphoto

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал петербуржцам о том, какая погода ожидается в городе в ближайшее время. По его словам, к выходным горожан ждет похолодание.

Как рассказал синоптик в своем Telegram-канале, завтра, 3 ноября, температура воздуха станет постепенно снижаться. С северо-востока вместе с антициклоном зайдет холодная воздушная масса, поэтому дождей не ожидается, а облачности станет меньше. В ночные часы температура воздуха упадет до отрицательных значений, а днем не превысит +5 градусов.

Колесов отмечает, что небольшое потепление может прийти с запада днем в воскресенье вместе с атмосферным фронтом, который принесет осадки. Несмотря на холодные выходные, ветра не будет, отмечает синоптик.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 2 ноября, в среду, за счет гребня антициклона погода в Петербурге будет облачной, почти без солнечного прояснения и без осадков.

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