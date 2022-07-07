В Смольном утвердили правила раздельного сбора мусора для петербуржцев

В Комитете по природопользованию утвердили новый порядок накопления твердых коммунальных отходов в Петербурге.

Новый регламент четко определят требования по накоплению ТКО и к контейнерным площадкам, содержит подробный алгоритм действий по раздельному сбору мусора, а также разграничивает зоны ответственности участников процесса.

Как рассказал зампредседателя Комитета по природопользованию Иван Казаков, важной составляющей реформы стало создание единой региональной системы раздельного накопления отходов. По его словам, в перспективе она должна охватить весь город и обеспечить каждому жителю доступность раздельного сбора. Он отметил, что в августе комитет подведет итоги пилотных проектов по раздельному накоплению.

С 2024 года вступят в силу требования к контейнерам. Данная отсрочка связана с необходимостью масштабного обновления городских контейнеров.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Юнтоловской природной зоне не вывозят мусор с начала июня.