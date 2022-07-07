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В Ленобласти будут идти дожди до 9 июля

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© Фото: Baltphoto

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До 9 июля задержатся дожди в Ленинградской области. Об этом сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, восточная часть региона в ночь на 7 июля попал под влияние нового циклона и регион подвергнется сильным ливням. Подобная погода будет длится до субботы. Как сообщают "Невские Новости", в МЧС уточнили, что днем 7 июля будет дуть юго-западный, западный ветер с порывами от пяти до десяти метров в секунду.

В ведомстве уточнили, что ночью температура воздуха будет от 10 до 15 градусов тепла, а днем от плюс 18 до 23 градусов. Ночью атмосферное давление будет понижаться, а днем повышаться.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге будет прохладно до середины июля. В город возвращается привычная для местных жителей погода. По данным Гидрометцентра РФ, примерно до середины июля в Северной столице будет пасмурно, а в некоторые дни будут идти дожди.

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