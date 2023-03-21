В Петербурге об эко-проблемах женщины задумываются чаще мужчин

Оказалось, что эко-проблемы практически каждый день волнуют больше 60% жителей Петербурга. Чаще всего горожане задумываются об увеличении количества мусора, загрязнении воздуха и воды.

Согласно данным исследования специалистов hh.ru, эко-проблемы в Северной столице больше волнуют девушек, чем мужчин. Так, последних в результате опроса насчитали 57%, а представительниц женского пола - 73%. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

В масштабах всей планеты граждан больше всего волнуют вырубка леса и вымирание редких видов животных. Для сохранения природы петербуржцы призвали продолжать (или только начать) сортировать мусор, приносить ненужную одежду на переработку, а также пользоваться осознанным потреблением.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам объяснили, как уберечь город от катастрофы, описанной в новом сериале "Экстраполяция".