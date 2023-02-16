Мораторий на экологические проверки бизнеса в Петербурге может быть отменен

В Санкт-Петербурге депутаты задумались об отмене моратория на проведение проверок в сфере экологии при обнаружении потенциальной угрозы. Соответствующее обращение будет направлено федеральным властям.

В среду, 15 февраля, депутаты Законодательного Собрания Петербурга приняли в первом чтении проект обращения к премьер-министру России Михаилу Мишустину. В документу содержится просьба об отмене моратория на проверки в случае обнаружения вероятного причинения вреда окружающей среде и природе города.

Подчеркивается, что снижение "экологического" контроля причинит ущерб как петербуржцам, так и всему государству. В настоящее время количество жалоб от граждан на неудовлетворительное состояние окружающей среды продолжает расти.

Так, за 11 месяцев прошлого года в Комитет по природопользованию Северной столицы было направлено 2 023 жалобы, - это на пять больше, чем годом ранее. Большая часть обращений связана с несанкционированными свалками, сжиганием мусора и отходами.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам напомнили о важности раздельного сбора мусора.