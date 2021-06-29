Дмитрий Павлов возглавит партию “Новые люди” на предстоящих выборах в ЗакС

В Петербурге грядут выборы в Законодательное собрание. Свою кандидатуру выдвинет и современная партия “Новые люди”. На предстоящих выборах ее возглавит руководитель группы компаний «Колвэй» Дмитрий Павлов. Об этом сообщает “МК в Питере”.

Политик поделился с петербуржцами планами по развитию городу, а также причинами, по которым он идет на выборы. Среди основных моментов Павлов выделил несоответствие депутатов ЗакСа представлениям обычных петербуржцев, а также недостаточное внимание в парламенте вопросам экологии.

«И ты видишь, что в нашем великом городе, в котором живет людей больше, чем во всей Финляндии, в XXI веке депутаты с жаром обсуждают, можно ли заходить к ним без галстуков или нет. Хуже того — если судить по новостям — это один из самых важных вопросов в их повестке дня. Такие депутаты не соответствуют моему представлению о качестве жизни нашего города», — отметил Дмитрий Павлов.

По мнению предпринимателя, партия “Новые люди” даст Петербургу столь необходимый импульс к обновлению. Согласно планам Павлова, многие проблемы горожан можно решить путем налаживания диалога между властью и людьми. Кроме того, принцип общения с петербуржцами на простом языке поможет избежать появления новых проблем.

Кроме того, Дмитрий рассказал о том, какое будущее для Петербурга он видит. По мнению политика, важной целью программы должно стать развитие города — горожан необходимо постепенно подвести к заботе об экологии и умному потреблению.

«Надо развивать. Развивать общественный транспорт — и когда горожане увидят, что им пользоваться удобнее и быстрее, чем личными машинами, они сами от них откажутся. Вообще принцип устойчивого развития должен быть поставлен во главу угла», — добавил предприниматель.

Напомним, Дмитрий Павлов организует различные спортивные мероприятия в Петербурге, популяризируя здоровый образ жизни среди городских жителей. Последними его заслугами стали “Арена марафон”, Международный Царскосельский марафон” и Павловский бег.

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