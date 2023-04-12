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Система экологического мониторинга от МегаФона впервые вышла на зарубежные рынки

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В Узбекистане заработал сервис экологического мониторинга российского производителя, благодаря которому удается контролировать промышленные выбросы в атмосферу рядом с предприятиями и населенными пунктами.

Сервис экологического мониторинга, включенный в реестр отечественного программного обеспечения, разработал «МегаФон». Как отметили в пресс-службе компании, программа впервые заработала за пределами РФ, – в Узбекистане. Анализировать содержание вредных веществ специалисты начали в городе Ахангаран.

Платформа «МегаФон Экология» была представлена еще в 2021 году, а летом прошлого ее включили в реестр российского ПО. Отмечается, что через каждые пять минут оборудование замеряет количество вредных веществ в воздухе, показывает давление, скорость ветра и влажность . После этого данные уходят к узбекскому госоргану «Госкомэкология».

По словам гендиректора АО «Ахангаранцемент» Юрия Усольцева, в перспективе на платформе «МегаФон Экология» планируют суммировать не только данные от поста мониторинга в Ахангаране, но и полученную информацию от системы автоматического контроля выбросов предприятия.

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