В небе над Петербургом и Ленобластью заметили серебристые облака

Серебристые облака накануне, 5 июля, раскрасили небо над Петербургом. Жители города могли насладиться необычным явлением после заката.

Особенно заметны облака были над Пулковской обсерваторией. Петербуржцы поделились красивыми снимками в социальных сетях. По словам экспертов, такие облака можно было увидеть по всей европейской части России.

Стоит отметить, что серебристые облака - крайне разреженные. Их называют довольно редким атмосферным явлением. Заметить аномалию можно летом в глубоких сумерках. Чаще всего серебристые облака раскрашивают небо перед восходом солнца или после заката.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что редкое природное явление заметили на Екатерингофке. Об этом сообщили в Telegram-канале сотрудники Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики.