Дачникам в России с 1 марта разрешат жарить шашлыки в 5 метрах от дома

Жителям России, у которых есть дачные участки, разрешат жарить шашлыки в пяти метрах от дома. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Как сообщает Петроград, адвокат Ирина Каплун рассказала о том, что с 1 марта 2023 года российские дачники смогут готовить на мангале в пяти метрах от участка. Соответствующие коррективы были внесены правительством в Пожарные правила Российской Федерации.

Юрист заметила, что еду позволяют готовить в металлических и негорючий емкостях. Жечь траву или листву можно будет только на расстоянии 15 метров от построек на своих индивидуальных участках.

Емкость для сжигания должна быть 7,5 метров.

Изменения в пожарные правила внесли из-за гражданских жалоб.