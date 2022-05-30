Стало известно, когда в Петербурге стартует купальный сезон

В Петербурге считанные дни остались до лета, но погода пока не радует. Синоптики рассказали, когда в городе может открыться купальный сезон.

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, говорить о купальном сезоне еще рано. Сейчас температура воды равна всего плюс 10 градусам.

"Дожди и не жарко – так будем говорить. Сейчас наступают более теплые дни, но даже при +20 градусах вода не прогреется", - уточнил он.

По его словам, пока нет такой жары и прямого солнца, чтобы вода достаточно прогрелась.

Как сообщают "Невские Новости", ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус также не смог точно ответить на этот вопрос. Он отметил, что температура воды в акватории Финского залива у побережья Петербурга составляет около плюс 12 градусов. Леус считает, что о купальном сезоне в ближайшее время речи быть и не может.