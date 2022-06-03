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На следующей неделе антициклон принесет в Петербург тепло и солнце

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© Фото: Baltphoto

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на следующую неделю. По его словам, перспективы "обнадеживающие".

Он отметил, что циклон продолжает уходить от Петербурга дальше на север, поэтому погода будет более спокойная. В выходные еще будут идти кратковременные дожди, но основном днем, как и положено летом. Колесов уточнил, что из-за установившегося западного ветра, днем температура в городе не будет превышать плюс 20 градусов. Атмосферное давление будет медленно повышаться, а уже на следующей неделе погоду определит антициклон. Наступит более сухой период с дневными температурами больше 20 градусов тепла.

Также в своем телеграм-канале он рассказал, что в последние десятилетия все любят говорить о глобальном потеплении, однако при сравнении с климатической нормой потепление становится более понятным.

"Процесс перехода на новые нормы несколько затянулся, но мы уже используем их для Санкт-Петербурга", - отметил он.

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