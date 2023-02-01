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Впервые за 30 лет петербуржцы снова испытали нехватку солнца в январе

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© Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

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В Петербурге подведены итоги января 2023 года. Выяснилось, что впервые за три десятка лет в городе было так мало солнечного света, но при этом месяц стал одним из самых теплых.

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Алескандр Колесов рассказал, что со среднемесячной температурой в -2,3 градуса январь 2023 года стал одним из самых теплых за последние 14 лет. По температурным показателям его обогнал только 2008 год, когда в январе зафиксировали среднемесячную температуру в -1,7 градусов.

А вот на солнце в этот раз пришлось всего три дня января. Таким образом, в общей сложности оно светило только 5,7 часов. Колесов заметил, что за последние более чем 30 лет в январе так мало солнца в Петербурге не было. Последний раз пасмурные погоды были зафиксированы в 1968 году, когда за месяц солнце вообще не появилось, и в 1971 году, когда оно показалось только один раз на три часа.

Осадков за январь в 2023 году выпало больше нормы, но все они были преимущественно в виде дождя. Так, самые обильные из них наблюдались 19 числа.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге февраль начался с оттепели и снега. 

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