Февраль пришел к петербуржцам с оттепелью и снегом

В первый день февраля петербуржцы столкнуться с осадками в виде снега и температурами, которые выше положенных по климату значений.

По прогнозу синоптиков из центра погоды "Фобос", первого февраля в Петербурге ожидается оттепель и небольшой снег. Все дело в том, что в среду Петербург окажется под влияние очередного циклонического вихря, который выходит с запада на территорию Прибалтики. Из-за этого на территории Северной столицы будет облачно, пройдет снег.

На дорогах и тротуарах сохраняется гололедица. В течение дня температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса, по области минимальное значение, до которого упадет столбик термометра, - минус четыре градуса.

Южный ветер разгонится до 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра снова ожидаются плюсовые температуры в два градуса и небольшой снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что минимальная норма температуры воздуха в Санкт-Петербурге, достигшая -5,6 градусов, продержится примерно около недели. По словам специалистов, в январе за последние десятилетия произошли существенные изменения, которые коснулись температур.