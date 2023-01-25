  • 25 Январь 2023
USD 25.01.2023 68.7529 0.1241
USD ММВБ  
EUR 25.01.2023 74.6948 -0.0359
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Синоптик Колесов рассказал, когда петербуржцам стоит ждать появление солнца

Автор:


© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Темы дня

Январь в Петербурге демонстрирует температурные “качели”, скачущие от минуса к плюсу. Погода в городе преимущественно облачная, а очередная оттепель обеспечила осадки в виде мокрого снега и дождя. Однако в скором времени горожан может порадовать солнце.

В своем Telegram-канале главный синоптик города на Неве Александр Колесов рассказал, что влияние атмосферного фронта станет сильнее в четверг, 26 января. Так, ближе к вечеру в городе снова пройдет мокрый снег с дождем, а похолодание следует ожидать в ночь на пятницу. Специалист предупредил, что в ближайшие дни перепады температуры воздуха будут сохранятся, также как и осадки в виде снега, сменяющегося дождем.

 Однако Колесов также поделился и более позитивной для петербуржцев новостью. По его словам, в пятницу в Северной столице вновь должно появится солнце.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в среду, 25 января, в Петербурге потеплеет до +2...+4 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Также в городе будет гулять порывистый ветер.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram