Синоптик Колесов рассказал, когда петербуржцам стоит ждать появление солнца

Январь в Петербурге демонстрирует температурные “качели”, скачущие от минуса к плюсу. Погода в городе преимущественно облачная, а очередная оттепель обеспечила осадки в виде мокрого снега и дождя. Однако в скором времени горожан может порадовать солнце.

В своем Telegram-канале главный синоптик города на Неве Александр Колесов рассказал, что влияние атмосферного фронта станет сильнее в четверг, 26 января. Так, ближе к вечеру в городе снова пройдет мокрый снег с дождем, а похолодание следует ожидать в ночь на пятницу. Специалист предупредил, что в ближайшие дни перепады температуры воздуха будут сохранятся, также как и осадки в виде снега, сменяющегося дождем.

Однако Колесов также поделился и более позитивной для петербуржцев новостью. По его словам, в пятницу в Северной столице вновь должно появится солнце.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в среду, 25 января, в Петербурге потеплеет до +2...+4 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Также в городе будет гулять порывистый ветер.