Петербург накрыло очередное потепление: ожидаются мокрый снег, дождь и ветер

За счет теплого сектора североатлантического циклона в Петербург вновь пришла оттепель, сопровождаемая мокрым снегом, переходящим в дождь, и порывистым ветром.

Очередные потепления ожидаются в Северной столице. Согласно информации центра “Фобос”, на среду, 25 января, синоптическая ситуация в городе окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона, который обеспечит облачность, осадки в виде мокрого снега и дождя, а также заметного повышения температуры воздуха.

Так, за день потеплеет до +2...+4 градусов. По Ленинградской области столбики термометра покажут температуру -1...+4 градуса. Также в этот день поднимется порывистый юго-западный ветер, который будет разгонятся от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы.

В четверг, 26 января, погодные условия останутся примерно такими же.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что теплель в Петербурге начало еще 24 января, однако в городе ощущался холод из-за ветра.