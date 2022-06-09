Синоптик рассказал, когда петербуржцы смогут искупаться

Купальный сезон в Петербурге можно будет начать уже во второй половине июня. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, в ближайшее время солнце начнет активно прогревать воду в городских водоемах, так как установится стабильно теплая погода.

Всего через три солнечных дня вода в водоемах достигнет температуры в 16-18 градусов. Это произойдет уже в понедельник.

Однако 14 июня температура снова пойдет вниз. В результате необходимых для купания значений температура воды в водоемах достигнет к 20 июня. К этому моменту температура воды в акватории Финского залива в Курортном районе может достичь 18-20 градусов.

Александр Колесов также отметил, что на жаркий июль петербуржцам рассчитывать не стоит. По прогнозам синоптика, температура будет чуть ниже нормы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что искупаться этим летом в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора петербуржцы смогут только в двух водоемах.