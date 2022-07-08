Жара в Петербурге и Ленобласти унесла жизни 53 утопленников

В первый месяц лета 2022 года Петербург и его окрестности накрыло волной аномально жаркой погоды. Как следствие, многие стали стремится окунуться в воду водоемов или залива, чтобы освежится. К сожалению для некоторых такая поездка на пляж стала роковой.

Как пишет Neva.Today, с начала лета в Петербурге погибло 17 человек, в их числе трое детей. А в Ленобласти, утонули 18 жителей, среди которых пятеро несовершеннолетних.

Не редко виной трагедии, становились спиртные напитки. Например, возле реки на Большеохтинском проспекте 25 июня в воду упал нетрезвый мужчина.

В городских водоёмах случае с летальным исходом происходили и с несовершеннолетними. На пляже в Дубках с разницей в несколько дней произошло две трагедии, итогами которых стала смерть утонувших детей.

Многие отправлялись купаться в Ленобласть, где также не обошлось без смертельных случаев. Так, например, 11 июня на Большом Симагинском озере перевернулась лодка с двумя рыбаками. На берег вышел только один. Второй был найден мертвым. Также в области было немало случаев с детьми. Всего за это лето вода унесла жизни восьми несовершеннолетних.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге утопленники чаще оказываются в тех водоемах, которые ранее объявили непригодными для купания.