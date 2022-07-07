В Кронштадте прошел мастер-класс по спасению утопающих

В Кронштадте прошли специальные мастер-классы по спасению утопающих. Также накануне водолазы обследовали там дно водоемов на предмет травмоопасного мусора. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На 16 пляжах Курортного района и Кронштадта каждый день работают специалисты, а по выходным еще на трех областных. Спасатели дежурят там с полудны до восьми вечера. Там они занимаются не только спасением жизней, но и просветительской деятельностью.

Самыми частыми нарушениями становятся купание в нетрезвом виде и отпускание детей без присмотра. Например, был случай, когда спасатель спас ребенка, который ушел под воду. В конфликтных ситуациях спасатели даже могут вызвать полицию и других представителей власти, но чаще на людей действуют укор и порицание.

Также на благо отдыхающих трудятся водолазы. Для избежания серьезных травм, водолазы обследуют дно акватории. С начала сезона в Кронштадте они проделывают это уже во второй раз.