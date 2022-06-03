Лишь два петербургских водоёма признали пригодными для купания

В Петербурге пригодными для купания признали только два водоема. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

Всего специалисты отобрали 48 проб воды и 24 пробы песка на городских пляжах. Их проверили на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Выяснилось, что гигиеническим нормам сответствует вода Ольгинского водоёма в Выборгском районе и пляж Безымянного озера в Красносельском районе. Все остальные водные акватории не прошли требования санитарного законодательства.

При купании в воде, которая не отвечает гигиеническим нормативам, можно заразиться острой кишечной инфекцией, вирусным гепатитом А, энтеровирусными инфекциями и другими болезнями.