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В Петербурге утопленников чаще находили в непригодных для купания водоемах

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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В Петербурге утопленников чаще вытаскивают из водоемов, которые ранее объявили непригодными для купания. Однако в единственном «легальном» чистом озере жертв пока не обнаружено.

Уже третью неделю горожане мучаются от аномальной жары и ездят на местные водоемы. В Северной столице специалисты Роспотребнадзора объявили лишь одно место в черте города, где можно искупаться без последствий – Ольгинский пруд в Выборгском районе.

Отметим, что Ольгинский пруд на сегодняшний день один из немногих водоемов в городе, откуда ни разу не приходили новости о смерти от утопления.

В воскресенье, 3 июля, из пруда удалось вытащить тонувшего подростка. Он зацепился ногами за водоросли, отчего заволновался и наглотался воды. На помощь пришла подруга девочки, которая вытащила ее на сушу и вызвала скорую.

На остальных 23 пляжах в городе ситуация складывается не самая лучшая. Наоборот, дела требуют к себе особого внимания со стороны городских властей, сообщает Neva.Today.

С начала купального сезона уже стало известно о 13 смертях, сообщала служба ГУ МЧС по СПб 30 июня. А за выходные это число увеличилось еще на четыре.

В субботу, 2 июля, мужчина приехал на Орловский карьер. Он зашел в воду самостоятельно, но на берег уже не выбрался. На место происшествия приехали спасатели и вытащили тело погибшего у моста Красный Судостроитель, который перекинул через реку Охта.

В тот же выходной день, 2 июля, на пляже «Суздальские озера» погиб ребенок. Двенадцатилетняя девочка плескалась в воде одна, пока ее брат и мать отдыхали на берегу. Но через какое-то время в пульт диспетчера спасателей поступило сообщение о пропаже ребенка. Выяснилось, что девочка захлебнулась водой.

Между тем, два из трех смертельных случаев произошли в Выборгском районе – в нескольких километрах от разрешенного Роспотребнадзором места для купания, Ольгинского пруда.

Еще о нескольких несчастных случаях стало известно в воскресенье, 3 июля, в Красном селе. Там в Безымянном озере утонул взрослый мужчина.

Всего с начала лета, по предварительной информации, в водоемах Петербурга, погибли 17 человек.

В прошлом сезоне, в 2021-м году, с июня по сентябрь в городских прудах и озерах утонули два ребенка и 42 взрослых. Этот показатель стал самым высоким за последние пять лет, согласно информации из ежегодного доклада ГУ МЧС по Петербургу. Вовремя прийти на помощь спасатели успели к 108 горожанам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Сестрорецке отдых на пляже закончился смертью для ребенка.

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