Только один водоем был признан пригодным для купания в Петербурге

В Петербурге Роспотребнадзор оценил состояние водоемов. Однако проверку прошел только один городской пруд.

Ведомство вышло на регулярный мониторинг состояния качества воды. Под проверку попали 24 пляжа Северной столицы. Специалисты взяли 120 проб воды на микробиологический, санитарно-химические, а также паразитологические показатели, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Согласно полученным результатам, без серьезных нарушений замечен только один водоем – Ольгинский пруд в Выборгском районе. А вот остальные не соответствуют гигиеническим нормативам. Излюбленные пляжи Курортного и Приморского районов и вовсе попали под запрет.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что купание в местах, которые не прошли проверку, может отразиться на здоровье.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали, в каких водоемах Петербурга нельзя купаться.