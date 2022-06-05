До +26 может потеплеть в Петербурге на следующей неделе

Погода на предстоящей рабочей неделе не порадует петербуржцев стабильностью. Ожидается и потепление, и прохлада, и солнце, и дожди.

Несмотря на недавно пришедшее в Петербург лето, в городе уже думают о зиме. Как пишет «МК в Питере», дома на улице Пестеля планируется оборудовать греющим кабелем, чтобы сократить образование наледи на крышах.

Пока же, как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, в понедельник в Петербурге ожидается до +19 градусов. Уже во вторник станет теплее — до +22. Самым теплым днем недели обещает быть среда, когда термометры покажут до +26 градусов. Однако пройдут небольшие дожди.

Осадки возможны и в четверг, когда температура не превысит +21 градуса. В пятницу будет без дождей и до +22 градусов. В выходные ожидаются комфортные +20 градусов, но снова возможны дожди.