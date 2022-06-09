В четверг в Петербурге будет до +22 и преимущественно без осадков

В четверг, 9 июня, в Петербурге ожидается облачная погода. После ночных ливней и местами гроз, днем обойдется преимущественно без осадков.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Ветер юго-западного и западного направлений будет умеренным. Атмосферное давление составляет 756 миллиметров ртутного столба и в течение дня изменится мало.

В пятницу в Петербурге ожидается до +23 градусов, а в субботу воздух может прогреться до +24 градусов. Оба дня обойдется без осадков.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 9 июня в городе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили накануне, 8 июня, из-за высокой вероятности гроз.