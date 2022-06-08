"Желтый" уровень опасности объявили в Петербурге из-за грозы

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. б этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора города Александра Беглова.

По данным Росгидрометцентра, в среду, 8 июня, с 20:00 до 06:00 четверга, 9 июня, будет "желтый" уровень опасности из-за грозы. "Желтым" называют уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. В связи с этим, правительство Петербурга попросило водителей быть особенно осторожными в этот день. Также рекомендуют не пользоваться машинами, так как выска вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, власти города также советуют проявлять осторожность и пешеходам.

В прошлый раз "желтый" уровень опасности в Петербурге объявляли в субботу, 3 июня. Как сообщал Санкт-Петербург.ру, тогда причиной также были грозы.