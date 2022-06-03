Из-за гроз в субботу в Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности

Из-за непогоды, которая ожидается в субботу, в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что по информации Росгидрометцентра, с 15:00 до 23:00 4 июня на территории Северной столицы вводится "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы.

"Желтый" является вторым уровнем опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Смольный попросил водителей проявлять осторожность и воздержаться от использования машин из-за высокого риска ДТП. Также осторожнее стоит быть и пешеходам.

Сегодня в Петербурге также могут быть кратковременные дожди. К востоку города есть вероятность гроз.