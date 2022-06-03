В пятницу в Петербурге будет солнечно, но дождливо

В пятницу, 3 июня, в Петербурге будет облачно с прояснениями, ветер умеренный, а местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 17-19 градусов тепла. Об этом сообщается в прогнозе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По словам ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, погоду в городе сформирует тыловая часть циклона, которая обеспечивает поступление относительно холодного воздуха. Сегодняшняя температура будет типичной для начала лета. За 58 лет истории погодных наблюдений в городе в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 3 июня было в 1962 году, тогда было плюс один днем, а самое теплое в 1995 году - плюс 28 градусов.

Также в субботу ожидаются кратковременные дожди и плюс 16-18 градусов. В воскресенье погода будет чуть лучше, без существенных осадков и до 20 градуов тепла.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что главный синоптик Петербурга дал новый прогноз погоды на лето.