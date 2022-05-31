Главный синоптик Петербурга дал новый прогноз погоды на лето

В этом году лето в Петербург придет по расписанию, а температура будет в рамках нормы. Аномальной жары, как в прошлом году, ждать не стоит. По сравнению с 2021 годом в Северной столице будет более прохладная и дождливая погода. Об этом сообщает Peterburg2 со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

В июне температура воздуха будет близка к норме и в среднем будет около плюс 16 градусов. В июле будет уже теплее - около 19 градусов тепла, а в августе примерно плюс 17.

Июньская норма по осадкас составит 69 мм, в июле - 83 мм, а в августе - 86. По словам синоптиков, такое увеличение связано с ливневыми дождями. Например, стоит сухая погода, потом приходит атмосферный фронт, а за ним ливневый дождь, который разом и выполняет половину нормы.

Колесов отмечает, что 1 июня выдастся солнечным и теплы. В городе воздух прогреется до плюс 22 градусов. 3 и 4 июня температура немного снизится - до +15 градусов. Затем петербуржцев снова ждет теплая погода.