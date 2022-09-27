Температура воздуха в Петербурге прогреется до +13

Северная столица окажется на границе циклона с запада и гребня антициклона с востока, что приведет к небольшим и коротким дождям.

Как сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем телеграм-канале, во вторник, 27 сентября, Северная столица окажется на границе атмосферных вихрей.

По словам синоптика, погода в регионе будет облачной с прояснениями. Также местами стоит ожидать небольшие и короткие дожди, поэтому лучше иметь зонт при себе.

Температура воздуха в городе на Неве прогреется от 11 до 13 тепла. В области от 9 до 14. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление не претерпит особых изменений и составит 759 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что летом температура была довольно жаркой. В понедельник, 27 июня, температура воздуха достигла +30 градусов.