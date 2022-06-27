Температура воздуха в Петербурге впервые достигла +30 градусов за лето

Петербургская погода бьет очередной рекорд: в понедельник, 27 июня, температура воздуха достигла +30 градусов.

В городе на Неве бушует жаркая летняя погода. Как сообщает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, температура воздуха в городе добралась до +30 градусной отметки в понедельник, 27 июня. Это самый жаркий день в Северной столице с начала 2022 года.

Спастись сегодня от петербургской жары можно лишь в прибрежных районах Финского залива и реки Ладоги.

Ранее термометры показывали +32,2 градусов 27 июня в Петербурге в 1940 году. Синоптик также выразил надежду, что сегодня погода не достигнет рекордного показателя прошлого века.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербург придет прохлада в начале июля. Уже 28 и 29 июня температура воздуха будет понижаться.