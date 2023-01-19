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В Петербурге 19 января с температурным рекордом в 5 градусов может выпасть больше всего осадков

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© Фото: Baltphoto / Павел Долганов

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В Северной столице, согласно действиям циклона Harto, установилась промозглая и ветренная погода. Температурные показатели уже побили рекорды 19 января прошлых лет, при этом по количеству осадков этот день тоже с большой долей вероятности запомнится.

Главный синоптик города на Неве Александр Колесов напомнил, что прошлый рекорд 19 января наблюдался в 2020 году, - тогда столбик термометра достиг 4,7 градусов. На 10:30 сегодняшнего дня температура воздуха уже достигла 5 градусов, что стало новым рекордом.

При этом, по словам специалиста, это еще не все, чем отметится сегодняшний день. Так, за ночь в центре Петербурга выпало 9,2 мм, и дождь будет продолжать идти практически до вечера, а потом плюсом стоит ожидать снега, поэтому рекорд по осадкам для 19 января, вероятно, будет побит. Колесов поделился, что предыдущий рекорд в 9,3 мм был зафиксирован в 1974 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге вместе с сыростью и ветром упало давление. На протяжении дня в городе сохраняется облачная и ветреная погода с дождями, которые к вечеру окончательно превратятся в снег. 

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