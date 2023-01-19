С сыростью и ветром давление в Петербурге упало ниже нормы

В Северной столице 19 января промозгло и сыро, однако до температурных показателей зимы погода все также не дотягивает. Ситуацию осложняет сильный ветер, продолжающий господствовать на территории города.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что в четверг Санкт-Петербург остается под влиянием циклонического вихря. Известно, что его центр окажется всего в 300 км севернее. Именно благодаря этому в городе сохраняется облачная и ветреная погода с дождями, которые к вечеру окончательно превратятся в снег.

Атмосферное давление при этом все равно будет пониженным, даже несмотря на то, что в начале дня оно станет меньше совсем на чуть-чуть, после чего будет активно расти, - к вечеру оно достигнет 758 мм рт. ст., что считается ниже нормальных показателей.

Температура воздуха в течение дня составит от +2 до +4градусов, по области показатели достигнут от 0 до +5 градусов. Ветер юго-восточный, с течением времени переходящий на юго-западный со скоростью 6–11 м/с. По словам специалистов, местами ожидаются сильные порывы воздушных масс до 12–17 м/с.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на Крещение в Северной столице прогнозировалась совсем не зимняя погода. По словам синоптиков, в этот день могут быть побиты сразу несколько рекордов из-за аномального потепления и осадков.