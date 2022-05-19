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В Петербурге снова температура будет ниже нормы, но без дождей

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге незначительно теплеет, но уже не нужны зонтики. Сегодня, 19 мая, они не понадобятся. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем в городе не ожидается существенных осадков. Ветер будет северным, северо-западным. Воздух же прогреется от 11 до 13 градусов. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, синоптическая ситуация в атмфосере над Петербургом определится холдным фронтом, после чего регион попадет в тыл циклона. Также будет облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди. Температурный фон продолжает быть ниже нормы.

В прогнозе синоптика Северную столицу ждет от 10 до 12 градусов тепла, а в области от 9 до 14. Атмосферное давление будет выше нормы.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день обычно пасмурно, от 6 до 21 градуса тепла в течение суток. Самое холодное 19 мая было в 1974 году. Тогда днем было всего плюс 1,  самое теплое в 2014 году - плюс 33 градуса.

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