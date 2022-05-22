Петербуржцам рассказали о погоде на День города

О том, какая погода ждет жителей и гостей Петербурга в День города рассказал метеоролог Юрий Куткевич. Напомним, что праздник пройдет 27 мая, в этот день городу исполнится 319 лет.

По словам специалиста, не стоит ждать майской жары. В городе сохранится погода, которая сейчас наблюдается в Северной столице. В понедельник немного потеплеет, но не очень сильно. Также стихнет ветер, однако к пятнице следующей недели уже может вернуться, а с ним в город придут дождь и облачность.

До четверга, включительно, будет благоприятная погода и солнечно. Уже в следующие выходные все поменяется - придут дожди и прохлада. 27 мая станет переходным днем между двумя этими перодами. Скорее всего будет облачная погода, а во второй половине дня начнется небольшой дождь. Температура составит от 13 до 15 градусов тепла.