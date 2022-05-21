Суббота в Петербурге обойдется без осадков

В субботу, 21 мая, погода в Петербурге будет мало отличаться от предыдущего дня. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в дневное время составит от +13 до +15 градусов. Прогреться сильнее ему помешает умеренный восточный и северо-восточный ветер.

Ожидается переменная облачность. Существенных осадков в течение дня не будет. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

В воскресенье погода в Петербурге будет похожей. Также обойдется без осадков, а воздух не прогреется сильнее +14 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что синоптик предсказал городу долгожданное потепление.