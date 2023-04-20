В Петербурге сохраняется теплая погода без осадков

В Санкт-Петербурге температура воздуха приближается к климатической норме. Погода сформируется под влиянием малоактивного фронтального раздела. Вновь без существенных осадков.

В четверг, 20 апреля, в Культурной столице ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Синоптическую ситуацию сформирует малоактивный фронтальный раздел. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт отметил, что температура воздуха поднимется до +11…+13 градусов, в Ленобласти до +14 градусов. Ветер западный подует со скоростью до 8 метров в секунду.

В пятницу петербуржцев ожидает потепление и без осадков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием гребня скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность и без осадков.