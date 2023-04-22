В Петербурге 22 апреля аномально тепло и солнечно

В Северную столицу на этих выходных ворвалось аномальное тепло. Столбики термометра продолжают подниматься, поэтому уже сегодня они достигнут 16 градусов, а по области могут установиться показатели в 18 градусов, что совсем не характерно для апреля.

В субботу, 22 апреля, погоду в Петербурге сформирует северо-восточная периферия антициклона. При переменной облачности дождей не будет, а температурные показатели подрастут и на 2-3 градуса и превысят климатическую норму. Об этом в социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня воздух на территории города прогреется до +14 и +16 градусов, по области показатели достигнут +13 и +18 градусов. Ветер при этом будет западный, со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится, составив 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье, по словам Леуса, на территории региона снова без осадков и с 17-градусным теплом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала следующей недели в Петербурге потеплеет до +22 градусов.